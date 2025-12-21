Santa Fe busca declarar "plaga" a las palomas

El proyecto enviado el jueves pasado a la Cámara de Diputados de Santa Fe, luego de que se aprobara en el Senado, consiste en crear un programa provincial de control poblacional para terminar con la plaga de torcazas y otras especies similares. De acuerdo a la ley propuesta, el Ministerio de Desarrollo Productivo podrá firmar convenios específicos con el Estado nacional, municipios, universidades e institutos de investigación públicos y privados, así como entidades agropecuarias y organizaciones no gubernamentales (ONG).

"Estamos buscando un sistema ambientalmente sustentable", dijo a LT8 el senador Rodrigo Borla (San Justo, Unidos). Y recórdo que "la paloma es parte de la cadena alimentaria" pero que "la solución no es fácil", incluso cuando ya se aplicaron distintas medidas para acotar la reproducción.

Entre otros antecedentes, el senador indicó que el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) avanzó en la implementación de un repelente para palomas pero que "no está dando la solución que se estaba esperando". Por eso, el funcionario sostiene que unir a los grupos técnicos en una mesa de diálogo es clave e impostergable.

La media sanción que obtuvo un proyecto de ley en el Senado santafesino para declarar a las torcazas como plaga en la provincia despertó la preocupación de proteccionistas de animales, quienes consideran que si la iniciativa contempla la matanza de palomas, se abre "un camino sin retorno".

La plaga de las palomas en Santa Fe

La iniciativa de Borla ya superó la votación en el Senado y el proyecto fue enviado a la Cámara baja evaluar la sanción definitiva de la ley.

Si bien el senador aclaró que su iniciativa está lejos de un plan de eliminación de las aves ("no vamos a salir mañana a matar a todas", afirmó), tampoco dio precisiones sobre qué métodos emplearán a partir de que se declare a una especie como plaga a nivel provincial.