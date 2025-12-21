Quedó inaugurada la primera cancha de newcom oficial

San Pedro de Jujuy tiene la primera cancha oficial de newcom. El intendente Julio Bravo, acompañado por el equipo de Galactics, realizó el corte de cinta del flamante escenario ubicado en barrio Guzmán.

Luego de dejar habilitada la cancha, el jefe comunal recordó que "hace cuatro años atrás no existía el newcom en nuestra ciudad como deporte, hoy en día, es un deporte en el cual cuenta con la Liga Municipal con casi 50 equipos participando".

Bravo, remarcó que "en los 10 años que llevo como intendente, si hay algo que hemos hecho bien sin duda alguna, es lograr que nuestros adultos mayores hayan vuelto a la vida, hagan esto que tanto les gusta, que sean felices, que puedan hacer deportes, puedan tener relaciones sociales", detalló.

Sucede que en la Perla del Ramal "son cientos los jubilados que practican deportes de todo tipo, entre ellos Galactics con el newcom, y ellos tenían un sueño meses que era tener su propia cancha, cuando fueron a verme, lo plantearon, les dije soñemos juntos y el resultado está aquí", expresó Bravo.

La primera cancha exclusivamente de newcom en la ciudad de San Pedro de Jujuy fue bautizada "Inés Arias", en homenaje a una de las integrantes del equipo Galactics que tanto trabajo e impulsó el poder concretar este anhelo que tenían todos.

El intendente sampedreño destacó que se trató "de un trabajo realizado entre la municipalidad y el equipo de Galactics", y agregó que "y ellos van por más, porque van a tener su cancha de vóley playero, van a tener su quincho en uno de los sectores que tiene una arbolada".

Por último, dijo que "son sueños que se hacen realidad y que le permiten a toda esta gente tan maravillosa ser felices. Así que yo comparto la felicidad de ellos, este espacio en el cual podrán seguir activos, compartiendo con otra gente de otros puntos de la provincia", finalizó Julio Bravo.