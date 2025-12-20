Liberan en la Cuesta de Lipán a un cóndor andino rescatado y rehabilitado

El cóndor andino bautizado como Kuntur Kuteq (“El retorno del Cóndor” en quechua) extendió sus alas nuevamente en libertad este jueves, en la majestuosa Cuesta de Lipán, Jujuy. Su vuelo marca el exitoso final de una compleja operación de rescate y rehabilitación que comenzó hace semanas.

La historia de Kuntur Kuteq comenzó el 27 de noviembre de 2025, cuando un alerta ciudadana movilizó a los oficiales de la Seccional N°12 de Volcán, en el departamento Tumbaya. Encontraron un cóndor macho adulto en estado de grave decaimiento. Ante la emergencia, se dio aviso inmediato al Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Jujuy, cuyos técnicos rescataron al ave y la trasladaron de urgencia al Centro de Atención de la Fauna Autóctona de Jujuy (CAFAJu).

El diagnóstico inicial fue alarmante: debilidad extrema, signos de hemorragia y deshidratación. Los estudios confirmaron que el animal sufría una intoxicación por cebo tóxico, una de las mayores amenazas para la fauna silvestre. Tras un tratamiento intensivo de 48 horas que logró estabilizarlo, y dada la complejidad de su caso, se decidió su traslado a un centro especializado.

El 2 de diciembre, en el marco de una articulación con el Programa de Conservación Cóndor Andino, la Fundación Bioandina y la Fundación Temaikén, Kuntur Kuteq fue llevado al Centro de Recuperación de Especies de Temaikén en Buenos Aires. Allí, bajo un estricto protocolo de aislamiento humano para garantizar su futuro en libertad, completó su rehabilitación.

Finalmente, fuerte y listo para volver a su territorio, el cóndor emprendió el viaje de regreso a Jujuy. Su liberación en la Cuesta de Lipán no fue solo un acto técnico, sino un símbolo poderoso.

Desde el Gobierno de Jujuy destacaron que este éxito es fruto del trabajo conjunto. "Cuidar al cóndor es cuidar nuestra identidad, nuestro ambiente y nuestro futuro", afirmaron, y añadieron: "Que el vuelo de Kuntur Kuteq nos recuerde que cada acción cuenta". La historia sirve también como una advertencia sobre el peligro letal de los cebos tóxicos y una demostración de que la colaboración interinstitucional puede revertir el camino hacia la extinción.