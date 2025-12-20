Se puso en marcha la primera escuela

La Municipalidad de San Pedro de Jujuy que dirige el Intendente Julio Bravo puso en marcha la primera Escuela Municipal de Ciclismo Kids. La cita tuvo lugar en el predio ubicado sobre avenida Mateo de barrio Bernacchi en el acceso sur.

Aprovechando los espacios verdes y el éxito que tuvo el petit torneo de Ciclismo Kids que se viene desarrollando en distintos puntos de la ciudad, desde el Departamento de Deportes Extremos se decidió comenzar con los entrenamientos que están destinados a niñas y niños desde los 5 años hasta los 14 años.

En la primera jornada que estuvo a cargo de Agustín D'amico y con el impulso de Gabriel Rocha, Concejal de la ciudad, contó con una importante cantidad de participantes que transitaron la zona de avenida Mateo y Claverie, justo en el predio dónde llegar los parques y circos.

Es fundamental la presencia de los padres, ya que los niños se divirtieron, aprendieron y, sobre todo, disfrutaron de una jornada al aire libre haciendo deportes. Algunos, con rueditas, se animaron a inscribirse; son aquellos que comienzan desde cero, y los entrenadores a cargo se encargarán de guiarlos de manera gradual, pero siempre asegurándose de que disfruten.

Si bien podrían haber convocado a chicos menores de 4 años, no lo hicieron porque merecen una atención diferenciada, que el entrenador está más que atento, a diferencia de chicos desde los 5 que muchos ya pueden pedalear sin rueditas, y los que aún no se largaron, poco a poco se les irá enseñando.

El Ciclismo Kids en San Pedro llegó para quedarse, por una decisión política del Intendente Julio Bravo que sigue apostando fuerte a la actividad deportiva para todas las edades y en ambos sexos.

Sin dudas la actividad seguirá creciendo, porque la invitación gratuita es para todos los niños y niñas de la ciudad.