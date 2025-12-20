Hoy Platense y Estudiantes, por el último título del año

En San Nicolás, Platense y Estudiantes de La Plata, ganadores respectivamente del Torneo Apertura y Clausura 2025, se enfrentarán hoy a las 18 por el Trofeo de Campeones con el objetivo de cerrar el año con una nueva estrella.

El partido se jugará en el estadio Único de San Nicolás, arbitrando Leandro Rey Hilfer y con televisación de Espn Premium.

Ambos equipos coinciden en un aspecto, ya que clasificaron con lo justo a playoffs y, contra todo pronóstico, terminaron consagrándose campeones del fútbol argentino. En el primer semestre fue Platense, que con solo 23 puntos terminó sexto en la Zona B del Torneo Apertura. Parecía que su suerte estaba echada, ya que en los octavos de final tenía que visitar a Racing.

Sin embargo, y contra todo pronóstico, los por entonces dirigidos por la dupla Orsi-Gómez se llevaron un gran triunfo por 1-0 en el Estadio Presidente Perón, más conocido como el "Cilindro de Avellaneda".

Ya en los cuartos de final, el "calamar" eliminó a River en los penales y nada menos que en el "Monumental", mientras que en las semifinales derrotó 1-0 como visitante a San Lorenzo.

En la final ante Huracán, el equipo de Vicente López dio una de las grandes sorpresas de las últimas décadas al imponerse por 1-0 y consagrarse por primera vez en su historia como campeón del fútbol argentino.

Ya en el segundo semestre, Estudiantes tuvo una fase regular desastrosa en la que solo sumó 21 puntos, lo que lo dejaba incluso sin posibilidades de clasificar por tabla anual a ninguna competición internacional para el año que viene.

Pero el "robo" de Barracas Central a Huracán en la fecha 16 le dio el boleto al "pincharrata" y generó un efecto mariposa que se convirtió en una verdadera pesadilla para Claudio Tapia. Luego de esto, se dio también el regalo de la AFA a Central como Campeón de Liga, un título que se inventó. El destino cruzó a Estudiantes con Rosario Central en los octavos de final, donde los de La Plata no solo hicieron un pasillo de espaldas, sino que también eliminaron al "campeón".

En cuartos de final, el "pincha" dio el golpe en Santiago para eliminar a Central Córdoba, mientras que en semis le ganó a Gimnasia. Finalmente, los dirigidos por Domínguez se quedaron con el título tras imponerse por penales ante Racing en una final no apta para cardíacos.