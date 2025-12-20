Gala del Deporte 2025

La gala del deporte de Palpalá se vivirá el viernes 26 del corriente. Se destacará el esfuerzo y la dedicación de atletas palpaleños en las distintas disciplinas, así como también se brindará un reconocimiento a dirigentes, periodistas y personalidades del deporte que aportaron al crecimiento y la evolución del deporte local. La gestión del intendente Rubén Eduardo Rivarola apuntala el deporte como factor de crecimiento, desarrollo y formación en los valores sociales, como base del desarrollo de la comunidad. El estadio Olímpico Municipal será el escenario donde, a partir de las 19.30, se congregará una multitud para homenajear a los atletas de diversas disciplinas, así como a dirigentes, periodistas y personalidades que han contribuido significativamente al engrandecimiento del deporte en Palpalá.

Cabe resaltar que, en la ciudad, el deporte trasciende la mera actividad física; es un pilar fundamental en la construcción de una sociedad más saludable, inclusiva y con valores sólidos. Con epicentro en este axioma, la gestión del intendente Rivarola ha puesto de manifiesto su compromiso con el deporte como herramienta de transformación social, promoviendo la práctica deportiva en todas las edades y disciplinas, y brindando el apoyo necesario para que los deportistas palpaleños puedan alcanzar sus sueños y representar con orgullo a su ciudad.

Marcelo Ansonnaud, director de Deportes del municipio, destacó la importancia del evento: "La Fiesta del Deporte es un momento para recordar a quienes nos dejaron, pero también para celebrar los logros de nuestros deportistas. Desde un niño de 5 años que destaca en ajedrez hasta una mujer de 90 años que es un ejemplo de vida, todos tendrán su reconocimiento".

La ceremonia incluirá la premiación de equipos destacados, como el de básquet para mayores de 60 años que participó en Comodoro Rivadavia, el equipo sub 14 del barrio Constitución que obtuvo el subcampeonato en Iquique, Chile, y las talentosas jugadoras del AVP que llegaron a la final de la Copa Jujuy 2025.

Además, se resaltarán los logros en deportes adaptados, con la presencia del equipo Jujuy Básquet en silla de ruedas y el binomio conformado por Pablo González y Kevin Carrizo, quienes obtuvieron una medalla de oro en Mar del Plata en una emocionante prueba donde Pablo, atleta no vidente, corrió guiado por Kevin.

En total, más de 500 deportistas pasarán por el escenario principal para recibir su merecido reconocimiento, en una noche que promete estar cargada de emociones, alegría y nostalgia, celebrando el espíritu deportivo que une a la comunidad de Palpalá.