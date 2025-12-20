Culminaron intercentros infantiles

La Dirección General de Deportes y Recreación de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy llevó adelante el cierre de los torneos intercentros de Fútbol Infantil, una propuesta que convocó a todos los centros deportivos municipales y que marcó el final del Ciclo 2025 de la disciplina. La jornada tuvo lugar en el predio ubicado al frente del parque San Martín.

Durante el cierre, se disputaron las finales de los torneos Apertura y Clausura, en las categorías mixto y masculino, con una destacada participación de niños y niñas, el acompañamiento permanente de las familias y el trabajo comprometido de los profesores.

El acto de finalización y entrega de premios contó con la presencia del presidente del Concejo Deliberante, Gastón Millón, del secretario de Desarrollo Humano, Rodrigo Altea, y de Gustavo Caliva, Subdirector de Deportes, quienes acompañaron a los participantes y resaltaron la importancia del deporte como herramienta de contención, inclusión y formación integral.

En la ocasión, Altea expresó que "celebramos el esfuerzo compartido de las familias que eligen nuestros centros deportivos y de los profesores, ya que se genera una comunión que año a año vincula a los niños con el Municipio".

Además, destacó que desde el área se continúa fortaleciendo el trabajo territorial para brindar más oportunidades deportivas en los distintos barrios de la ciudad, ponderando la cantidad de niñas y niños que se logra contener a lo largo de la semana durante los entrenamientos y los fines de semana ya con los partidos en cada uno de los escenarios que se programaron.

El subdirector de Deportes y Recreación , Gustavo Caliva valoró el acompañamiento de los padres y madres, y el compromiso de los equipos docentes, factores clave para el desarrollo exitoso de los torneos y el crecimiento de los niños y niñas a través del deporte.

Desde el Municipio se recordó que, si bien culmina el ciclo anual de las escuelitas deportivas, durante los meses de verano se desarrollarán propuestas como la Colonia de Vacaciones y otras actividades recreativas destinadas a niños, niñas y adolescentes.

Justamente, Caliva, remarcó que todavía se están recibiendo los curriculum a los profesores que tengan deseo de formar parte del staff de las colonias a lo largo del verano, por lo que deben presentarlo en oficinas de la Dirección de Deportes ubicado en el extremo norte del parque San Martín desde las 7 hasta las 13.

Las colonias o escuelas de verano se pondrán en marcha en los primeros días de enero, los padres pueden anotar a sus niños o niñas según la ubicación geográfica, ya que estarán en distintos puntos de la ciudad.