Comercios proponen "Felices Fiestas 2026"

La Unión Empresarios de Jujuy (UEJ), junto a la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) y la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, pone en marcha desde hoy una nueva edición de la promo "Felices Fiestas 2026", una acción comercial que busca impulsar el consumo, fortalecer al comercio local y ofrecer beneficios concretos a vecinos y vecinas durante las celebraciones de fin de año.

Los comercios adheridos ofrecen desde ayer hasta el 31 de diciembre, promociones especiales, visibles en vidrieras y espacios de atención, con distintos productos y medios de pago, invitando a elegir el comercio de cercanía como primera opción para las compras navideñas.

Como incentivo adicional, la campaña incluye el sorteo de cinco órdenes de compra por $50.000, que podrán utilizarse exclusivamente en los locales participantes. Para participar, los consumidores solo deberán escanear el código QR disponible en cada comercio adherido, sin obligación de realizar una compra.

Desde la UEJ destacaron que esta iniciativa forma parte de una estrategia sostenida para acompañar al sector comercial, dinamizar la actividad económica y reforzar el vínculo entre los comercios y la comunidad, promoviendo un circuito de consumo que beneficia a toda la ciudad.

El sorteo se realizará el 2 de enero a las 19, y los ganadores serán anunciados a través de las redes sociales oficiales de la UEJ. En las redes, también se pueden conocer los comercios que se sumaron a la Promo Felices Fiestas.