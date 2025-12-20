25°
La Esperanza
Monterrico
San Pedro
transporte urbano
Barrio San Francisco de Álava
Turismo en Jujuy
San Pedro
Longchamps
“Expo Jujuy Productiva”
Donación de Órganos
La Esperanza
Monterrico
San Pedro
transporte urbano
Barrio San Francisco de Álava
Turismo en Jujuy
San Pedro
Longchamps
“Expo Jujuy Productiva”
Donación de Órganos

Deportes

Ascacíbar está en la mira

Sabado, 20 de diciembre de 2025 00:00

River y Boca, rivales de toda la vida, comenzaron a moverse en el mercado de pases de cara a la próxima temporada y ambos posaron sus ojos en Santiago Ascacibar, figura y capitán de Estudiantes de La Plata.

Tanto el "millonario" como el "xeneize" estarían interesados en sumar al volante central de 28 años a sus filas. En principio, el conjunto de Núñez llevaría la delantera, pero el entorno azul y oro tendría preparada una propuesta formal que sería presentada en los próximos días.

Con la mirada puesta en el Trofeo de Campeones ante Platense, el mediocampista del "pincha" se encuentra enfocado en sumar un título más con el elenco platense tras la obtención del Torneo Clausura 2025 con la reciente victoria frente a Racing por penales.

Asimismo, el jugador no vería con malos ojos una posible salida del "león", necesitado de ventas.

 

