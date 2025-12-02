Compró automóvil robado

Un hombre pagó siete millones de pesos por un automóvil, que había sido robado en La Rioja, y se lo secuestraron.

De acuerdo a fuentes consultadas por este matutino, el hecho fue denunciado esta semana en la Dirección General de Investigaciones de la Unidad Regional 1, donde un hombre se presentó e indicó a los efectivos que en julio pasado compró un vehículo Chevrolet Onix por el valor de siete millones de pesos.

Al continuar con su relato, explicó que el inculpado no le aportó toda la documentación al momento, por lo que solicitó un informe de dominio y se dio con la ingrata noticia que el rodado posee una prenda por el monto de 8 millones 500 mil pesos.

Mientras que en octubre pasado, mencionó que fue interceptado por efectivos de la Brigada de Investigaciones del barrio Coronel Arias que procedió al secuestro del automóvil, debido que tenía un pedido de secuestro activo a solicitud de la Policía de la provincia de La Rioja.

Finalmente aportó la identidad que le dio el inculpado y los efectivos del lugar quedaron a cargo de las actuaciones complementarias.