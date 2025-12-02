Mundial 2026: Así será el sorteo de la Copa del Mundo

El sorteo del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 se llevará a cabo este viernes en el Centro John F. Kennedy de la ciudad de Washington.

Las selecciones participantes estarán divididas en cuatro bombos, que contará con 12 cada uno. En el Bombo 1 estará la Argentina, que partirá como cabeza de serie en su grupo y evitará a las grandes potencias al menos hasta las instancias de eliminación directa.

En el Bombo 2 la gran amenaza sería Marruecos, que viene de alcanzar las semis en el último Mundial, mientras que en el Bombo 3 genera cierto temor Noruega. Además, en el Bombo 4 podría estar una de las grandes potencias como Italia, que deberá disputar el Repechaje a principios del año que viene.

Así estarán conformados los bombos en el sorteo del Mundial 2026