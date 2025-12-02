"Nos queda mucha nafta"

En "La Bombonera", Boca Juniors venció 1 a 0 a Argentinos Juniors y se clasificó a las semifinales del Torneo Clausura 2025. En la conferencia de prensa tras el enfrentamiento, el técnico Claudio Úbeda se calzó el traje de candidato y avisó que al equipo le queda mucha "nafta" para lo que resta del certamen.

"Creo que nafta tenemos bastante y estamos preparados para dar pelea. Hay que respetar a los rivales que nos toque enfrentar, pero sí sentimos que el grupo está 100% compenetrado en el día a día, en querer ganar, en ser solidario y en entender que queremos jugar en equipo", expresó el entrenador de 56 años.

Luego, el Sifón catalogó al "xeneize" como un equipo con seriedad y descifró el plan para superar al Bicho: "Los equipos serios tienen que aprender a no pasarla bien, pero si lo teníamos estudiado cómo jugaba Argentinos y cómo intentar lastimarlo. Saliendo rápido de la presión y atacando a los espacios era un arma que sabíamos usar. Nos faltó la estocada final, pero cuando un equipo está sólido como estamos, también interviene la pelota parada que nos ha dado buenos resultados".

Después, Úbeda destacó el rendimiento defensivo y la "solidez", ya que "genera confianza" en los futbolistas y permite que jueguen más "sueltos". Además de halagar a la dupla central conformada por Lautaro Di Lollo y el autor del único gol, el exIndependiente Ayrton Costa.