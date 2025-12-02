Finalizó la Liga Municipal de Hockey

La Municipalidad de San Pedro de Jujuy bajó el telón de la Liga Municipal de Hóckey. En el predio de La Mielera se desarrollaron las finales y posteriormente se procedió a la entrega de los premios.

Fue la última jornada de un calendario extenso, que tuvo en la segunda mitad la participación de 14 equipos entre las diversas categorías "más de 800 personas juegan hóckey en San pedro de Jujuy y quedó demostrado en este cierre", apuntó José Cabrera.

El subsecretario de Deportes de la comuna sampedreña anunció durante la entrega de premios que "para el año si Dios quiere ya tendremos instalada la cancha de hóckey sintético, fue un anuncio emocionante, muchos que no lo creían, la verdad que no pensaban que podíamos avanzar, de dejar de ser pueblo y comenzar a ser ciudad porque nos faltaba mucha infraestructura, pero eso hoy se va saldando", sostuvo.

Para el titular del área deportes "en nuestra ciudad existe hay una decisión política deportiva importante por parte de la gestión del intendente Julio Bravo que nos permite seguir avanzando a nivel deportivo", opinó.

En la Perla del Ramal se respira deporte "hoy por hoy son más de 8 mil personas que realizan una actividad deportiva en San Pedro de Jujuy, porque desde el municipio logramos brindarle todo un abanico de posibilidades para que puedan elegir, es la forma de evitar el sedentarismo", comentó Cabrera.

Sin dudas que "estos años que nos quedan como gestión y si la gente nos sigue acompañando seguramente vamos a seguir avanzando con infraestructura, es la forma de seguir creciendo", remarcó.

José Luis Cabrera dijo que "en San Pedro se vive el deporte de una manera diferente, se está jugando fútbol femenino once, fútbol infantil, por la tarde maxibásquet femenino, 32 ligas de martes a domingo movilizando todos los barrios".

Por último, el subsecretario de Deportes del municipio de San Pedro manifestó que "estamos entrando a diciembre y debemos cerrar la temporada porque el 2 de enero comenzamos con la colonia de vacaciones gratuitas, pero de eso se trata, de seguir conteniendo a los ciudadanos con el deporte, ya vamos a anunciar el periodo de inscripciones para los intersados", finalizó Cabrera

Las posiciones

En categoría décima: 1) San Isidro, 2) Águilas, 3) San Pedro Hóckey. En novena: 1) San Pedro Hóckey, 2) Alberdi, 3) Águilas. En categoría octava: 1) Águilas, 2) Titanes, 3) Golf Club La Esperanza. En séptima división: 1) Guerreras, 2) Atlético San Pedro, 3) Furios. En primera: 1) La Esperanza Golf Club B, 2) La Esperanza Golf Club A, 3) San Pedro Hóckey. En mamis hockey: 1) La Esperanza Golf Club B, 2) La Esperanza Golf Club A, 3) Atlético San Pedro B. En caballeros. 1) Manada, 2) Guerreros. Más 30 años: 1) Manada A, 2) Guerreras, 3) Manada B.