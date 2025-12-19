El Poder Judicial dispuso asueto para el 24, 26 y 31 de diciembre

La Suprema Corte de Justicia de Jujuy resolvió declarar asueto administrativo en todas las dependencias del Poder Judicial de la provincia los días 24, 26 y 31 de diciembre, declarándolos inhábiles a todos los efectos procesales.

La medida fue formalizada a través de la Acordada Nº 123/2025, en la que se fundamenta la medida en el marco de las festividades de Navidad y Año Nuevo. En ese sentido, se tuvo en cuenta la situación de abogados, magistrados, funcionarios y empleados judiciales que, por razones de distancia, deben trasladarse a otras localidades para estas fechas.

Desde el Poder Judicial explicaron que el objetivo es facilitar la organización del personal durante las celebraciones, motivo por el cual se resolvió la inhabilidad de esos días para los términos procesales en toda la provincia.

Asimismo, la disposición del Poder Judicial se suma a la medida adoptada por el Poder Ejecutivo provincial, que mediante el Decreto N° 4526 estableció asueto administrativo y escolar los días 24 y 31 de diciembre, a partir de las 12 horas, en todo el territorio jujeño.

Estas jornadas se agregan al asueto administrativo y escolar ya otorgado para el 26 de diciembre de 2025 y el 2 de enero de 2026, conforme lo establecido en el mismo decreto.

La Acordada Nº 123/2025 puede ser consultada en el sitio oficial del Poder Judicial de Jujuy.