Por un lugar en la "semis", hoy juegan Zapla y Talleres

Dos clubes jujeños, un solo boleto. El clásico entre Altos Hornos Zapla y Talleres se disputará la revancha de la Región Norte hoy a las 21.30 en el estadio "Emilio Fabrizzi" donde uno de los dos representantes podrá meterse en las "semis" del Torneo Regional Federal Amateur 2025/26. La contienda que no permitirá el acceso al público visitante, lo mismo que sucedió el pasado domingo en Perico, contará con el control de Gustavo Benítez secundado por Luciano Díaz y Diego Ocampo, el 4to árbitro será Santiago Figueroa, todos de Salta.

El haber ganado 2 a 1 en el "Plinio Zabala" le da una leve ventaja al "expreso" que jugó un gran partido pero no supo liquidarlo en las oportunidades que se le presentaron y eso lamentó en el final con un sabor agridulce. Y aunque ese triunfo en la ida le da una ventaja a los conducidos por Víctor Nazareno Godoy, la llave aún sigue abierta y todo puede suceder porque el "merengue" con algunas variantes que se probaron en la semana intentará quedarse con la llave con el respaldo de sus hinchas. Es que el entrenador Facundo Zamarián conociendo la levantada de los últimos segundos tiempos y el despliegue de sus dirigidos tendría en mente poner a Agustín Durán entre los titulares y alguna otra sorpresa más.

Igualmente en el elenco periqueño podría reaparecer en la zaga Juan Cruz Huichulef en caso que se lo requiera y no es descabellado que hasta pueda cambiar el sistema táctico para resguardar el resultado.

Los palpaleños esperaron con ansias este duelo para ver una mejor versión de su equipo y por ello brindarán su respaldo desde las gradas en una noche que será intensa y de mucha adrenalina de inicio a fin. El ganador de este cruce se medirá en otra fase con el vencedor de Atlético San Pedro vs Sportivo Pocitos de Salta.