Mañana Atlético San Pedro recibe a Pocitos

Los salteños llegarán con la ventaja de la victoria de local por 2 a 1 y por eso se espera un duelo de ida y vuelta con muchas emociones en una serie que sigue abierta y se dirimirá quién sigue en carrera en los últimos 90'.

Además desde el club "millonario" anunciaron que hasta hoy a las 21 se encuentra abierta la acreditación para los medios de comunicación que cubrirán el partido Atlético San Pedro vs. Sportivo Pocitos.

Los interesados deben enviar requisitos a [email protected] completando los requisitos: nota de solicitud con membrete del medio, nombre y apellido, DNI, medio, función y número de celular. Sabiendo que no se permitirá la transmisión en vivo por redes sociales, Facebook, Youtube o vía Streaming. Los periodistas afiliados al Círculo de Periodistas Deportivos deberán presentar en el ingreso la credencial 2025.