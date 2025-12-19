Comienza hoy el torneo "Manuel Guerrero"

Se pone en marcha hoy desde las 10.50 el torneo de fútbol infantil "Manuel 'El Negro' Guerrero", organizado por Gimnasia y Esgrima de Jujuy con el propósito de contribuir a los procesos que llevan adelante clubes y escuelas de la provincia para la formación integral que impacta el desarrollo físico, emocional y social de los niños.

La pelota comenzará a rodar en las instalaciones del estadio "23 de Agosto" y del complejo Papel NOA, donde desplegarán su fútbol los jugadores de las categorías 2014 a 2019.

Los equipos participantes están distribuidos de acuerdo al siguiente esquema organizativo:

En categoría 2014: La zona A: Gimnasia de Jujuy Sur, Club Luján, San Lorenzo, CAI Palpalá. En la B: Pumitas Perico, Gimnasia de Jujuy Norte, Junior FC y Juventud Unida. C: Constitución Palpalá, Halcones de UFA, Duendes Verdes, Club Comercio. D: Cancheritos Palpalá, 100 Viviendas, Club Malvinas, Club Cuyaya.

En categoría 2015: Zona A: Gimnasia Celeste, Merenguitos Palpalá, Club Comercio, Lobitos San Pedro. B: Grillitos Perico, San Lorenzo, Club Malvinas, Monterrico San Vicente. C: T.H. Junior, Atlas, Gimnasia Blanco.

En categoría 2016: Zona A: Merenguitos Negro, Junior FC, La Cantera, Gimnasia de Jujuy. B: Merenguitos Blanco, Club Malvinas, San Lorenzo, Chispita Palpalá. C: Olimpia, Juventud Unida, Club de Amigos, Club Luján.

Categoría 2017: Zona A: Club Gorriti B, Talleres de Perico, Lobitos San Pedro, Monterrico San Vicente. B: Club Gorriti A, Club Universitario, Juventud Unida, Club Luján. C: Club Comercio, Duendes Verdes, Atlético San Pedro, Club Malvinas. D: Gimnasia de Jujuy, San Lorenzo, La Cantera, CAI Palpalá.

Categoría 2018: Zona A: Club Gorriti A, Juventud Unida, Monterrico San Vicente, San Lorenzo. B: Club Gorriti B, Club Comercio, Gimnasia de Jujuy, Fernando Carlos. C: Atlas, Club Luján, El Cruce.