Educación dispone trabajo remoto para los días 24 y 31 de diciembre

El Ministerio de Educación de la Provincia de Jujuy, a través de la Secretaría de Gestión Educativa, anunció que las actividades laborales de los días 24 y 31 de diciembre de 2025 se realizarán bajo la modalidad de trabajo remoto . La medida rige para todas las instituciones educativas de los niveles Inicial, Primario, Secundario, Superior y Técnico Profesional, así como para las diversas modalidades educativas del período común.

La disposición abarca a establecimientos de gestión estatal, privada, municipal, social y cooperativa.

Según el comunicado oficial, la decisión busca garantizar la continuidad de las tareas administrativas y pedagógicas necesarias para el cierre del ciclo lectivo 2025 y la planificación del período 2026, permitiendo que el personal cumpla con sus funciones sin necesidad de asistencia presencial a los edificios escolares.

Durante ambas jornadas, los equipos directivos, docentes y personal no docente deberán mantenerse operativos a través de los canales institucionales habituales . La circular enfatiza la importancia de respetar los plazos establecidos y asegurar la organización institucional mediante el uso responsable de recursos digitales y el trabajo colaborativo.

Finalmente, las autoridades educativas aprovecharon la oportunidad para agradecer el compromiso del personal durante el año escolar y extendieron sus deseos de una Feliz Navidad y un próspero Año Nuevo a toda la comunidad educativa de la provincia.