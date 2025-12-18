Furioso, Grabois embistió contra Villaverde: “Te voy a ir a visitar al penal”

El diputado nacional de Unión por la Patria Juan Grabois enfrentó a su par de La Libertad Avanza Lorena Villaverde, de quien dijo que “irá presa muy rápido” por sus supuestos vínculos con el narcotráfico y prometió que la irá a “visitar al penal”.
Al intervenir al final del debate por la Ley de Inocencia Fiscal, el líder del Frente Patria Grande aseguró que se trata de una iniciativa de “legalización del narcotráfico, de impunidad para el lavado de activos”.
“La verdad que la festejen es loco; que festejen esta ley; que festejen una ley con la que van a blanquear la plata de los que les venden droga a sus hijos y nietos”, siguió.
Grabois recordó que la iniciativa había sido presentada por el ex diputado nacional José Luis Espert, quien renunció a su candidatura y a su banca por una denuncia judicial que motorizó él mismo, también relacionada a presuntos vínculos con el financiamiento narco.
“Se fue como se va a ir Villaverde, una diputada que fue detenida por transportar merca; la merca que consumen en este lugar, por lo que tendrían que hacer un narcotest toditos”, expresó.
“Les tendría que dar vergüenza, incluso siendo la mierda que son. Que la tengan a Villaverde (sentada) ahí les tendría que dar vergüenza. Sáquense todos una selfie con esa señora ahí que va a ir presa muy rápido”, pronosticó.
“Chau Villaverde. Te voy a ir a visitar al penal”, cerró el diputado opositor con tono vehemente.