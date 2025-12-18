"Natividad Cuna Verde" se abre en Casa Baca

Cecilia Espinoza se preparó para este fin de año, con una muestra que trae desde su ramal natal y donde crea, hasta la capital jujeña. Hoy a las 20 inaugurará en el Centro Cultural "Mirentxu Casa Baca" (Arturo Ilía 64, barrio Los Perales), "Natividad Cuna Verde", con creaciones de artes visuales.

Ella dice de estas obras que reunió en este título, que "los nacimientos que presento aluden al color y calidez de las diferentes regiones de Jujuy con elementos naturales que son recolectados de los cerros y del río San Lorenzo. Cada quien tiene sus creencias y plegarias, ésta es mi plegaria a eso que es superior".

"En 'Cuna Verde', Cecilia Espinoza integra sus experiencias emocionales con la fuerza simbólica de la naturaleza. La artista transforma momentos significativos de su vida en un sincretismo poético donde lo humano y lo natural dialogan sin límites", según explica el anticipo de esta inauguración.

BOCETO DE ESTA MUESTRA.

Y Gustavo Encina, artista plástico de Buenos Aires, dice de ella y su obra, que "inspirada en la exuberancia de la selva jujeña incorpora semillas, caracoles, animales de poder y criaturas fantásticas que nacen como ecos de relatos antiguos. De este modo Cecilia nos invita a cruzar un puente hacia un mundo invisible, pero profundamente real y trascendente".

La artista nacida en Calilegua, comenzó a formarse en esa creación que fue un acierto en la ciudad de Libertador, como es la Escuela de Arte Lola Mora, de nivel secundario. Terminó de formarse en la Universidad Nacional de Tucumán, pero su arte, si bien se nutre de la academia, trasciende por la pasión y la creatividad que le pone a cada paso que da en sus creaciones.

Piensa en el entorno, en la ciudad, en la naturaleza, en la mujer, en la Pacha, en nuestras creencias, y las dibuja y les da cuerpo, y el resultado es siempre sorprendente.

La invitación entonces para vivir el nacimiento de esta Navidad, de una manera diferente, es visitar esta exposición, que se puede recorrer con entrada libre y gratuita.