Hugo Soria firmó y sigue en el "lobo"

Consumada la renovación de su vínculo profesional y en pleno período de pretemporada, Hugo Soria se apresta a iniciar su cuarto ciclo en Gimnasia y Esgrima de Jujuy, reafirmando compromiso e identidad con el "lobo", valores que se traducen en sentido de pertenencia.

"Va a ser el cuarto año que estoy en un lugar en el que soy feliz, no solo por mi crecimiento profesional, sino también por mi familia que está bien y tranquila en Jujuy", explicó el volante uruguayo, quien aspira a "hacer en 2026 un gran campeonato con el nuevo cuerpo técnico y la dirigencia que siempre apoya".

En este sentido, indicó estar "contento", por "seguir compartiendo esfuerzos y objetivos con los compañeros que renovaron sus respectivos contratos y, al mismo tiempo, un dejo de tristeza por los que dejaron el club en busca de un nuevo horizonte".

Recordó que "este año el plantel estuvo a la altura", y exteriorizó su confianza en "seguir por la misma senda durante la temporada 2026 que será igual o quizás más exigente".

En otro orden, Soria habló de su "creciente expectativa", para lo que se avecina, mientras se mantiene "a la espera de refuerzos, sabemos que la dirigencia viene trabajando mucho para poder concretar nuevos compañeros que seguramente vendrán a aportarle mucho al equipo", puntualizó.

Por lo pronto, gestiona "las ganas de seguir entrenando en el marco de la pretemporada y la ansiedad por volver a la competencia oficial", decidido a "dejar todo en la cancha", una característica que el hincha jujeño siempre pudo ver en el volante central de gran despliegue.

"Para eso nos preparamos al ciento por ciento, ya que en Gimnasia hay que rendir siempre", completó Soria después de poner la firma que lo vincula al club una temporada más.

El plantel actualmente está de descanso, cada uno partió a su respectivo lugar de origen para pasar las fiestas de fin de año junto a su familia, descansar y luego en los primeros días de enero retornar a Jujuy para la segunda parte de los trabajos físicos.

Recordemos que la idea de Hernán Pellerano, técnico "albiceleste" es poder terminar los trabajos físicos en Córdoba para concretar con los partidos amistosos atendiendo la cantidad de clubes que se encuentran en la mencionada provincia.