Egresados del Centro "Virgen del Rosario"

En un emotivo acto, seis estudiantes del Centro de Día de Adultos Mayores "Nuestra Señora del Rosario", ubicado en el barrio Florida de Palpalá, celebraron la finalización de sus estudios primarios a través del programa de Terminalidad Primaria.

El acto de promoción contó con la presencia del intendente de Palpalá, Rubén Eduardo Rivarola, funcionarios del ejecutivo municipal, Elena Bolívar, docente a cargo del programa, docentes de la entidad y familiares de los egresados.

En un contexto nacional adverso en el que el Gobierno nacional ha decidido recortar presupuestos destinados al desarrollo y a las políticas sociales, pero sobre todos descuidando a los jubilados, el municipio de Palpalá sostiene y fortalece, con constancia y recursos propios, espacios de participación activa para los adultos mayores.

"Agradezco al intendente Rivarola, que nos abrió las puertas para hacer uso del espacio físico de esta institución. Sin su apoyo y el trabajo en red con el personal del Centro de Día, no hubiera sido posible llegar a esta instancia", afirmó la docente Elena Bolívar.

Por otra parte, Fernanda Ávila, una de las estudiantes graduadas, compartió: "Esto es un sueño para mí. Agradezco a mi maestra y a mis compañeros por el apoyo. Los voy a extrañar mucho, pero voy a seguir luchando por la secundaria".

Cabe destacar que, la historia de estos seis estudiantes adultos mayores representa un valioso testimonio de que nunca es tarde para cumplir los sueños y que la educación es una herramienta fundamental para el desarrollo personal y social.

Cabe destacar que el programa de Terminalidad Primaria es una iniciativa impulsada por el municipio de Palpalá, brindando apoyo incondicional a este proyecto.