Doble coronación para Kokorioco en el Clausura

El tradicional equipo de Kokorioco FC de barrio San Cayetano cerró el año de la Liga del Norte con un doblete luego de consagrarse campeón en las categorías seniors y estándar respectivamente.

Como cada temporada, el equipo que cuenta con un grupo de amigos que hace mucho tiempo juegan juntos al fútbol, buscan ser protagonistas y dar pelea en los distintos torneos que juegan en la mencionada liga de veteranos.

Así, logró quedarse nuevamente con el segundo semestre en dos divisionales siendo protagonistas desde el inicio hasta el final, acompañado por una hinchada fiel que en cada fin de semana dijo presente.

La categoría estándar estuvo integrada por Sergio Ocampo, Martín Sosa Montoya, Diego Vargas, Rodrigo Segovia, Marcelo Aguilera, Gastón Moyano, Maximiliano Urzagasti, Darío Matorras, Emmanuel Wilde y Cristián Álvarez.

En la división senior estuvieron Mario Anachuri, Alejandro Taritolay, Raúl Estrada, Juan Arraya, Matías Díaz, Ceferino Yarvi Wayar, Rafael Zurita, José Cabana, Alfredo Chorolque, Alejandro Palacios.

Uno de los referentes del equipo Kokorioco FC, Alejandro Ochoa, agradeció el acompañamiento constante de todos los integrantes del plantel como así también a la hinchada que dicen presentes.

Toda la barriada de San Cayetano, así como sucedió el año pasado, festejaron un nuevo campeonato, pero más allá de los logros, lo primordial es seguir juntándose para compartir una tarde de fútbol, en este caso con la Liga del Norte de veteranos en las distintas divisionales que se compite cada sábado.