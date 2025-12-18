Ciclo musical en Plaza España Especial Navidad

Se está desarrollando en Plaza España, una nueva edición de Ciclos Musicales en Casa de Gobierno - Especial Navidad.

Entre otros artistas, el pasado fin de semana estuvieron Milongueros 360°, Daniel Vedia, Elena Mattos y Coroico, haciendo las delicias del público.

La noche invitó a quedarse, escuchar y disfrutar, en el marco también de la VI Feria Provincial del Mercado Artesanal de Jujuy.

Es una propuesta abierta, para todo público, que volvió a reunir a familias, vecinos y visitantes alrededor de la música y la cultura.