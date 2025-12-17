19°
17 de Diciembre,  Jujuy, Argentina
Deportes

Jujuy Básquet despide el 2025 con un triunfo clave en La Rioja

Los Cóndores vencieron 75-69 a Amancay como visitantes, afianzando su confianza tras un primer cuarto contundente. El equipo ya mira hacia su próximo desafío en enero de 2026.

Miércoles, 17 de diciembre de 2025 08:07

Jujuy Básquet cerró el año con un triunfo valioso en condición de visitante, al imponerse 75-69 frente a Amancay en La Rioja. El equipo dirigido por los Cóndores construyó la victoria desde el inicio, con un primer cuarto sólido que terminó 21-11, una diferencia que resultó determinante para el resto del encuentro.

A partir de ese arranque intenso, el conjunto jujeño logró administrar la ventaja, manteniendo la intensidad defensiva y respondiendo en los momentos más exigentes del partido. Aunque Amancay intentó reaccionar en los períodos siguientes, Jujuy Básquet sostuvo el control del marcador y cerró el juego con eficacia, consolidando un resultado que refuerza la moral del plantel.

Con este triunfo, Jujuy Básquet se despide del 2025 con un balance positivo y una alegría para su hinchada. El equipo ya tiene la mira puesta en su próximo compromiso: el 8 de enero de 2026 visitará a Sportivo Suardi para reiniciar la competencia.

Últimas noticias

