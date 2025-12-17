Fuerte contrapunto entre Patricia Bullrich y José Mayans

El Senado enfrenta un momento de alta tensión con el tratamiento del proyecto de reforma laboral que comienza a analizarse hoy en la Cámara alta. La decisión de avanzar con el debate de leyes en sesiones extraordinarias, sin el aval de todos los bloques, profundizó la crisis y dejó en evidencia la fractura política en el parlamento.

El primer chispazo se produjo en la conformación de las comisión de Trabajo y Previsión Social, en el marco de la puja por la iniciativa que impulsa el oficialismo. Y los protagonistas fueron Patricia Bullrich (LLA) y el peronista José Mayans, quien impugnó el procedimiento utilizado para conformar las comisiones, denunció la violación del reglamento y la Constitución, y anunció que llevará el caso ante la Justicia.

“Este proyecto nace torcido de entrada. Entonces, para justificar la incompetencia de Bullrich, la vicepresidenta dice: ‘Tengo competencia’, violando también el reglamento y la Constitución”, expresó José Mayans al abrir el debate sobre la conformación de las comisiones. “Si así inician el tratamiento de una ley que cambia la estructura laboral de la República Argentina, bueno, va derecho al Poder Judicial esto, porque nace en forma torcida totalmente”, advirtió el referente peronista.

El senador recordó antecedentes recientes de conflictos similares y criticó la falta de consenso; para impugnar, se ampara en que no hubo ninguna sesión en la que se solicitara la conformación de las comisiones: “Ayer llamaron a una reunión de emergencia, por ejemplo, hoy, y se salvaba todo esto. En una reunión de emergencia se podía haber hecho. Fue la propuesta que le hicimos, con todos los votos y con todos los que quieran consentir esto. Esto ya nos funcionó el año pasado. Ya el año pasado esa resolución nos sacó a nosotros un senador por comisión”.

Desde el bloque peronista, Martín Soria reforzó la postura de impugnación y rechazo al procedimiento: “Desde nuestro bloque no vamos a convalidar esta vulneración totalmente compulsiva y arbitraria del reglamento y de la Constitución que hoy están haciendo. Y que todos los argentinos tomen nota. Por eso no vamos a estar formando parte, seguramente, de esta integración y de esta convocatoria que es totalmente ilegal y viola el reglamento y la Constitución Nacional”.

En respuesta a las acusaciones, Patricia Bullrich desestimó los argumentos y defendió la legalidad del proceso y la continuidad de las actividades parlamentarias: “Simplemente, Presidente, por favor proceda a lo que vinimos a hacer, a la elección de las autoridades y la puesta en marcha de la Comisión. Muchas gracias”.

Tras ser elegida presidenta de la comisión, Bullrich anunció la convocatoria al debate de manera contundente, mientras Mayans (a su lado) gesticulaba y se quejaba en voz alta, pero sin el micrófono activado y gritó: “¡Acá hacen lo que se les canta las pelotas!“. Nada de eso le interesó a la senadora de LLA, que cerró la reunión: “Estando constituida la Comisión, se cita a esta Comisión a las 11 de la mañana para el debate de la ley. Queda abierta la sesión para las 11 de la mañana. Gracias. Vamos. Se junta esta sesión y se cita a la Comisión a las once de la mañana. Muchas gracias”.

En ese marco, el peronismo ratificó su decisión de no participar en las reuniones y de judicializar el proceso, argumentando que la ley en discusión carece de legitimidad desde su origen y que la conducción parlamentaria ha incurrido en graves irregularidades.