Tres detenidos y secuestro de droga tras tres allanamientos

La Brigada de Narcotráfico Monterrico de dependiente de la UR 6, en coordinación con el personal del Ceop y la División Canes, dieron cumplimiento a una orden judicial en la ciudad El Carmen, donde secuestraron droga y detuvieron a tres jóvenes.

Según las fuentes que fueron consultadas por nuestro diario, el hecho se registró días atrás en tres viviendas diferentes de esa localidad, ubicadas en los barrios Nuestra Señora de El Carmen, Rosalía y Cooperativa Municipal y permitió desarticular presuntos puntos de venta de drogas y culminó con la detención de tres hombres de 27, 28 y 29 años, a quienes se les imputa el delito.

Los tres allanamientos que se realizaron en forma simultánea, arrojaron importantes secuestros.

Este trabajó inició meses atrás, donde los efectivos lograron establecer que tres jóvenes estaban involucrados en la tenencia y distribución de marihuana.

Fue así que la Unidad Especializada en Narcomenudeo solicitó al Juzgado el registro domiciliario de las viviendas apuntadas y la detención de los protagonistas.

En la primera intervención, se incautó gran cantidad de estupefacientes, dinero en efectivo, dos balanzas de precisión y un motovehículo. En dos de las intervenciones, fue necesario el uso de la fuerza pública para ingresar al domicilio.

Los sujetos quedaron alojados en dependencias policiales a disposición de la Justicia, enfrentando cargos graves por Narcomenudeo.