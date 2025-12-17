Susques continuará en manos de Eladio Vásquez

La gestión que inició el pasado 10 es la tercera que el peronista de Primero Jujuy, Eladio Vásquez ejecutará al frente de la Comuna de Susques, al imponerse con autoridad en las elecciones de mayo último.

Para el 2026 "tengo proyectado concretar más cosas de la que pudimos hacer en estos dos años de trabajo que fueron difíciles porque no tuvimos apoyo. Pero después de tanto insistir se nos aprobaron varias obras que la comunidad agradeció porque eran de gran necesidad", afirmó.

Con la conformación del nuevo Consejo comunal, aseguró que la relación de trabajo será "la misma que venía sosteniendo con quienes se fueron, siempre trabajamos juntos y por el bien de Susques, no tuvimos problemas porque el interés estuvo siempre puesto en el pueblo", dijo.

Durante una visita a esta ciudad, el jefe comunal se reunió con el diputado provincial Carlos Haquim, conductor del partido Primero Jujuy, para abordar algunas cuestiones y definir la gestión que de acuerdo a la nueva Constitución provincial será de dos años continuados.

Compenetrado por el anunció que había efectuado el gobernador Carlos Sadir que enviaría a Diputados el proyecto de Ley de Coparticipación municipal, el puneño sostuvo que debe ser tratado y consensuado por los municipios y comunas para que brinde beneficio a todos por igual.

"Estamos pendientes de lo que sucederá con eso, ya estamos a fin de año y no hubo ninguna novedad al respecto, una sola vez nos llamaron para informarnos sobre el tema, y desde entonces no supimos más nada. Es raro que a pesar de haberse referido a ello el gobernador, en la Legislatura no hay nada al respecto, veremos que pasa el próximo año".