José Cruz Saavedra es el presidente

Aires de cambios en la Federación Jujeña de Hándbol. Se cumplió con la asamblea programada por parte de la junta electoral luego de la intervención que se tuvo que realizar y eligieron a José Cruz Saavedra como nuevo presidente. "Se hizo largo el año, después de mucho tiempo podemos decir que se viene un cambio", apuntó.

El flamante dirigente, destacó que "nos sentimos muy contentos, muy orgullosos de poder hacernos cargo de esta federación que cumplió con muchos objetivos en el momento pactado, tenemos muchas fuerzas de poner orden, fortalecerla y empezar a trabajar por los chicos, por los jugadores y potenciar a todos los clubes para poder tener un hándbol importante en nuestra provincia", expresó.

Cruz Saavedra, se refirió a la planificación de los objetivos trazados a corto, mediano y largo plazo "lo primero es ordenar sí o sí la parte administrativa de nuestra federación. Para ello contamos con una lista de 32 personas que están dispuestas a trabajar, a aportar su tiempo, todo lo que sea necesario para sacar adelante esta parte, fortalecer a los clubes, empezar a trabajar con la parte de municipios, escuelas para de esta manera tener un semillero para que los clubes se nutran y podamos tener mayor competitividad".

Destacó que "la idea es conformar un calendario ordenado y muy competitivo, eso nos va a permitir tener buenos resultados en un futuro. Porque no solo se trata de ir a buscar experiencia, sino también empezar a buscar buenos resultados, que en su momento lo tuvo y ahora hay que afianzar mucho más eso con el trabajo grupal e institucional", opinó.

Junto a todo el equipo de trabajo esta llegada genera ilusiones para el próximo año "perdimos una temporada, no hubo competencia, una lástima, pero vamos a planificar una serie de gestiones desde la federación, queremos comenzar en febrero, consideramos que es un tiempo óptimo para iniciar todas las actividades", declaró el nuevo presidente de la Federación de Balonmano.

Por otro lado, José Cruz Saavedra remarcó que "debemos ponernos en contacto con la Confederación Argentina de Hándbol para sumarnos al calendario que ellos proponen y empezar, sobre todo a que los chicos jueguen, que es lo que no pudieron hacerlo durante este 2025".

La falta de actividad oficial, provocó el éxodo de algunos chicos de los clubes "va a costar hacer que los chicos vuelvan al club, tenemos que empezar a trabajar con las canchas, el arbitraje, pero tenemos a favor que es los amistosos y los encuentros que realizaban los clubes ayudó".

Igual, dijo que "vamos a convocar a los chicos, desde ya hacemos la convocatoria para que vuelvan a sumarse a sus clubes, porque vamos a tener unas muy buenas competencias durante el 2026", finalizó Cruz Saavedra.