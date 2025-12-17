El DT Godoy esperanzado en clasificarlo a Talleres

Intenso, dinámico y dejando todo hasta el silbatazo final. Así se jugará el viernes a las 21 en el estadio "Emilio Fabrizzi" el partido de vuelta de la Tercera Ronda del Torneo Regional Federal Amateur 2025/26 entre Altos Hornos Zapla y Talleres. Justamente Víctor Nazareno Godoy, entrenador del "expreso", ponderó la victoria en Perico pero también confía ciegamente que sus dirigidos van a conseguir la clasificación en Palpalá eliminando a su clásico.

Tras el triunfo 2 a 1 de local ante sus hinchas y en medio de la euforia, declaró ante diario El Tribuno de Jujuy que "son partidos, es prácticamente un clásico, donde en pequeños detalles uno hace una diferencia, pero hay una serie muy abierta y ahora vamos a ir a jugar a una cancha muy difícil, con un rival difícil, pero nosotros estamos bien. Hoy -por el domingo- por ahí cometimos un par de errores donde dejamos avanzar a Zapla y ahí fue donde pecamos. Tenemos una linda semana para trabajarla y plantear de la mejor manera a la revancha", señaló.

En otro tramo admitió que "muchas veces el jugador confunde el mensaje, pero es natural. Yo les decía que el 2 a 0 siempre es un resultado muy emocional y que tenemos que tener mucho cuidado, y no supimos asimilar esa clases de cosas, por ahí cuando hay una diferencia importante que no la supimos manejar", acotando que "perdí a 'Leo' Sánchez por lesión, pero recupero a Juan Huichulef que es un central importante, es una serie difícil, pero repito que estamos bien y tenemos los jugadores para hacerlo bien. Estamos tranquilos".

En su análisis final, explicó que la levantada del "merengue" fue porque "Talleres le regaló terreno, de mitad de cancha para adelante, nos paramos muy atrás. Aparte del gol que fue un gol muy raro, nunca nos inquietó Zapla por eso estamos tranquilos", agregando que "espero mucho más de Talleres, tengo mucha confianza en este equipo con muchos jóvenes que le falta rodaje pero de a poquito le vamos dando. La idea es seguir hasta lo que Dios nos diga. Lamentablemente hace mucho tiempo que no estoy dentro de una cancha y lo tenemos que sufrir, porque no podemos eliminar esa adrenalina que tenemos y se complica pero hay que trabajar", selló.