La 1º Expo Venta Navideña, un espacio destinado a la exposición y comercialización de productos elaborados en los talleres municipales, se desarrollará hoy de 9 a 14 en el paseo Pachamama sito en la calle Santiago del Estero en la zona de la exterminal de ómnibus.

Una entrega de prensa municipal precisó que habrá "numerosos talleristas barriales que ofrecerán al público una amplia variedad de producciones artesanales y artículos especialmente diseñados para las fiestas".

Mencionó que participarán los espacios municipales CPV Teresa de Calcuta, CPV Santa Ana, CPV 12 de Octubre, CPV Belgrano, CPV General Arias, CAM San Francisco, CAM Marcelino Musto y CIC Alberdi.

Durante la jornada, los vecinos podrán encontrar artesanías y manualidades en general, fibroarte, marroquinería, amigurumi, arte mixto, reciclado, corte y confección, tejido, repostería, además de una destacada variedad de artículos navideños, como adornos, dulceros, galletas, panes y budines típicos de la época, entre otras propuestas.

Desde la organización se destacó que la realización conjunta de esta actividad resulta fundamental para promover el trabajo de los talleristas municipales, fortalecer la economía local y generar un espacio de encuentro con la comunidad, especialmente en el marco de las celebraciones de fin de año.