Rinconada continuará administrada por Alanoca

El peronista Gerardo Alanoca inició su período de dos años de gestión consecutiva al frente de la Comuna puneña de Rinconada, luego de imponerse con tranquilidad en los comicios provinciales de mayo último con cuatro años de administración.

El rinconadeño destacó el sistema administrativo que se implementa a partir de éste diciembre dispuesto en la nueva Constitución provincial, de dos años seguidos de gestión en las comunas, "hasta el año pasado se presentaba la dificultad de renovar la presidencia cada año", aclaró.

En mayo "los vecinos con sus votos demostraron que estamos trabajando bien y me transmiten la tranquilidad necesaria que estamos por el buen camino y que se hizo lo necesario por el pueblo y por ellos", declaró.

Para la gestión que inició "hay mucho por hacer, la situación por la cual atravesamos no es buena, han cambiado mucho las cosas, así que hay que buscar los recursos necesarios donde sea para dar respuesta a los pedidos de la comunidad. Por suerte brindamos servicios a las empresas mineras y de ahí podemos juntar algo de dinero".

Lo recaudado "nos permite concretar acciones para la comunidad y los productores como por ejemplo refacciones en los salones comunitarios, abrir bañaderos para los animales, mantener en condiciones los puestos de salud e inclusive ayudar a la parroquia".

Aclaró que no es fácil administrar una Comuna en la Puna donde los recursos escasean, "es muy complicado y al carecer de fondos juega en contra de la gestión, aun así los vecinos entienden la situación, pero no nos quedamos ahí y hacemos lo imposible para darle las respuestas que precisan".

En su pueblo "prácticamente no hay recaudación, los comercios son pequeños y el parque automotor mínimo, así que casi nada percibimos para poder administrar el municipio".

Respecto al proyecto de Ley de Coparticipación, consideró que "puede ser o no favorable, al tener Rinconada poca población, nos puede jugar en contra. No se hasta donde nos puede favorecer".