Municipios

Restricción de estacionamiento en avenida 19 de Abril

Por trabajos de demarcación vial se restringe el estacionamiento este domingo 21 de diciembre. 

Martes, 16 de diciembre de 2025 17:13
AVENIDA 19 DE ABRIL

El municipio capitalino informa a la comunidad que el próximo domingo 21, entre las 8:00 y las 14:00 horas, se llevarán a cabo tareas de demarcación vial en la playa ubicada sobre Avenida 19 de Abril, en el tramo comprendido entre Puente Azurduy y Puente Cgo. Gorriti.

En razón de estos trabajos, se restringirá el estacionamiento vehicular en el sector mencionado durante el horario indicado.

Desde el área se solicita a los conductores prestar especial atención al personal apostado en el lugar y respetar la señalización correspondiente, a fin de facilitar el normal desarrollo de las tareas y garantizar la seguridad vial.

