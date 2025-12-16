Descubrió una transferencia errónea de más de US$3 millones y gestiona su devolución

En las últimas horas, un hombre identificado como Eduardo, oficial retirado de las Fuerzas Armadas, accedió a su cuenta bancaria y descubrió un saldo inesperado: en lugar de los casi dos mil dólares que poseía, aparecían más de 3,1 millones de dólares en bonos del Estado argentino.

El hecho ocurrió durante la noche del lunes, cuando el hombre revisaba su cuenta. Al notar el error, a primera hora del martes se comunicó con el banco para informar la situación anómala. Según relató, les envió una captura de pantalla como evidencia y la entidad abrió de inmediato un informe para resolver el caso.

Eduardo explicó que durante las horas posteriores a la detección del depósito erróneo sintió preocupación e incertidumbre, incluso con dificultades para dormir, al no entender cómo había ocurrido el fallo. Aseguró que, aunque el dinero apareció en su cuenta, siempre tuvo claro que no le pertenecía y que no deseaba complicaciones legales ni con el banco ni con el agente de valores ARCA.

Finalmente, el banco resolvió el inconveniente con rapidez, aunque no se conocen los detalles técnicos del proceso de devolución. El hombre destacó la importancia de actuar con honestidad y prevenir posibles repercusiones impositivas o administrativas por el error.