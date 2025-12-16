Un muerto y 21 heridos en un choque entre un colectivo y un camión en Ruta 9

Un grave siniestro vial se registró en la mañana de este martes en la Ruta Nacional 9, a la altura de Azul Pampa, en el departamento jujeño de Humahuaca. La colisión frontal entre un camión y un colectivo con pasajeros dejó un saldo trágico: una persona fallecida y 21 heridos de diversa consideración.

De acuerdo con los informes preliminares, el personal del SAME se movilizó al lugar con un amplio operativo conformado por nueve ambulancias. La víctima fatal perdió la vida mientras era trasladada a un centro de salud.

Desde el organismo detallaron el estado de los heridos: cinco requirieron atención inmediata (código rojo), siete fueron calificados con código amarillo (emergencia) y el resto presentaban heridas leves (código verde).

Los cuatro casos más graves fueron derivados al Hospital Belgrano de la ciudad de Humahuaca. Los pasajeros con politraumatismos menores se encuentran bajo observación en el hospital de Abra Pampa.

Las causas del choque son investigadas por las autoridades. En el lugar del accidente aún trabajan efectivos de Seguridad Vial, Policía y personal de salud para realizar las pericias y tareas de logística correspondientes.