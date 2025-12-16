"Trabajamos para lograr un lugar de encuentro, contención y escucha"

La Casa del Jubilado de San Pedro atraviesa un presente de crecimiento, participación y actividad constante. Sin embargo, detrás de cada taller, cada encuentro y cada celebración, existe una tarea que rara vez ocupa los primeros planos: el trabajo silencioso, cotidiano y comprometido de las consejeras del Caffipps.

Desde la reapertura de la institución, hace poco más de dos años, Ivonne Ruiz y Marta Modesti asumieron un rol central para garantizar el funcionamiento de la sede local. Su objetivo es claro: que La Casa del Jubilado sea un espacio activo, ordenado y disponible para las personas mayores que la eligen como lugar de encuentro, contención y bienestar. "Queremos que la gente sea feliz. Ese es nuestro norte", expresan.

Gestión y planificación

El trabajo de las consejeras abarca una amplia variedad de tareas que muchas veces pasan desapercibidas. Organización de agendas, presentación de proyectos, elaboración de notas formales, gestión de profesores, coordinación con organismos e instituciones y planificación de actividades forman parte de su rutina diaria.

Toda esta labor se realiza ad honorem, sin percibir remuneración alguna. Además, ambas se trasladan semanalmente a la sede central de Caffipps, en la capital jujeña, para participar de reuniones de consejeros, sumando horas de gestión y representación institucional.

Si bien La Casa del Jubilado cuenta con personal de limpieza, las consejeras supervisan el funcionamiento general, el control de materiales, la organización de eventos, la compra de obsequios, la confección de listas, el seguimiento de los talleres, y la atención permanente de consultas y requerimientos de los participantes. "No tenemos feriados, estamos todos los días. Nuestra presencia es necesaria para que la institución funcione", explican.

Dedicación y trabajo

Las celebraciones institucionales demandan semanas de trabajo previo. Actividades como el Mes del Jubilado, el Día del Amigo, el Día de la Madre o los almuerzos de camaradería implican una organización minuciosa, donde cada detalle es pensado con dedicación.

Durante el último ciclo, las consejeras lograron reunir alrededor de cien regalos para el almuerzo de camaradería, además de obsequios florales para todas las madres en el mes de octubre. Sin ese esfuerzo sostenido, muchas de estas actividades simplemente no podrían realizarse.

Rol por los derechos institucionales

Las consejeras cumplen un rol clave en la defensa de los derechos institucionales. "Queremos que esta casa siga siendo de los jubilados, hoy y dentro de veinte años, trabajamos para el bienestar de cada jubilado", señalan, remarcando la importancia de resguardar un patrimonio que pertenece a toda la comunidad de personas mayores.