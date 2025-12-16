Sonia Pérez: "Tilcara los espera a todos"

Por primera vez se concretará en Tilcara.

Precisamente, la intendente de la ciudad quebradeña, Sonia Pérez, anunció que "Tilcara los espera" en el "Salón Municipal José de San Martín".

La jefa comunal contó que "estuvimos reunidos con el Secretario de Deportes de la provincia, Luis Calvetti, para ultimar detalles, no dejar nada librado al azar, ya que existen muchas expectativas en toda la zona por la fiesta que se va a vivir".

Pérez remarcó que "hace varios meses venimos trabajando articuladamente con todo el equipo del Círculo de Periodistas Deportivos de Jujuy, ya que ellos son los organizadores, y junto al Gobierno de la Provincia a través de la Secretaría de Deportes porque queremos que los deportistas que lleguen hasta Tilcara vivan una fiesta inolvidable", subrayó.

La titular del ejecutivo tilcareño se mostró orgullosa "que hayan elegido nuestra ciudad para albergar esta fiesta, eso demuestra el federalismo que existe entre los integrantes del círculo, ya que nunca antes se había desarrollado en la Quebrada".

Quedan horas prácticamente, por lo que Sonia Pérez contó que "tenemos todo listo, el lugar dónde se desarrollará es al frente de la plaza central, está todo remodelado para realizar este reconocimiento a deportistas de toda la provincia, a sus familiares, amigos, y nosotros los tilcareños siempre preparados para recibirlos".

También, vale recordar, que los homenajeados tendrán a disposición un colectivo para trasladarse a la ciudad quebradeña, saliendo desde la punta del parque San Martín de la capital a las 15.

Por otro lado, aprovechó para invitar a la comunidad a una nueva edición del ya tradicional Campeonato Deportivo en la localidad de El Durazno ubicado a unos kilómetros de Tilcara el próximo 1 de enero.

"Como cada inicio de año, se realiza esta actividad, habrá torneo relámpago de fútbol tanto femenino como masculino, se reúne toda la familia de la zona para compartir, es similar a una fiesta patronal", detalló.

Se trata de un encuentro que tiene más de 50 años "nosotros desde niño participamos, es el momento de encontrarnos, tardamos como ocho horas caminando para llegar, pero la gente se acerca siempre y en esta oportunidad no será la excepción", concluyó Sonia Pérez.