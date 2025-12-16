Promociones para las fiestas

La Unión Empresarios de Jujuy (UEJ), junto a la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) y la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, lanzó la convocatoria oficial para que los comercios de la provincia se adhieran a la octava edición de la tradicional campaña "Felices Fiestas", una acción que cada año busca dinamizar el consumo local y acompañar al sector comercial en una de las temporadas más importantes del calendario.

La iniciativa invita a los comercios de todos los rubros a ofrecer promociones y ofertas especiales, visibles en vidrieras y accesos, fomentando una experiencia de compra atractiva y accesible para los consumidores. Los comercios podrán participar inscribiéndose hasta mañana al teléfono: 3884120424.

Como incentivo para el público, la campaña incluye el sorteo de 5 órdenes de compra por $50.000, que podrán utilizarse exclusivamente en los locales adheridos. Para participar, los consumidores solo deberán escanear el código QR exhibido en cada comercio. No es obligatorio realizar una compra para participar del sorteo.

El período de vigencia de la promoción será del 18 al 31 de diciembre. Durante esos días, la UEJ y el Municipio difundirán activamente a todos los comercios adheridos y sus ofertas especiales. A su vez, se invita a los locales a etiquetar a @uej_jujuy en redes sociales para potenciar la visibilidad de cada promoción.

El sorteo se realizará el 2 de enero de 2025 a las 19. Los ganadores serán anunciados a través de las redes sociales de la Unión Empresarios de Jujuy, y podrán utilizar sus órdenes de compra en cualquier comercio adherido a la campaña.