Carestino, 5 años acompañando los 1º pasos de miles de familias jujeñas

"Agradecemos como siempre el acompañamiento y confianza, dispuestos a seguir mejorando para nuestros clientes porque nos debemos a ellos", manifestó Nicolás Moreno Issa, quien se animó a apostar por esta reconocida firma en la provincia y que hoy celebra con orgullo cinco años de presencia y crecimiento constante en Jujuy.
Carestino, la marca líder en el país en productos para bebés, continúa su plan de expansión en América Latina. "Con este crecimiento a nivel mundial, para nosotros es un honor festejar nuestro quinto aniversario y recibir este reconocimiento por parte de la comunidad. Estamos dispuestos a seguir mejorando porque cada familia que confía en nosotros, es nuestra mayor motivación", expresó el joven empresario.
Además, Nicolás destacó un punto que considera clave en el camino recorrido: el equipo humano que acompaña cada paso.
"Quiero agradecer especialmente a quienes día a día hacen posible este proyecto: José, Carlos y Victoria. Ellos son parte fundamental de este sueño. Trabajamos juntos, compartimos desafíos, alegrías y aprendizajes. Sin su compromiso y entrega, nada de esto sería posible".
Con la ilusión de seguir creciendo y siendo protagonistas, Carestino, marca argentina que brilla en Jujuy, celebra cinco años de compromiso, dedicación y servicio.
Hoy, como siempre, reafirma su misión: más bebés felices, más familias acompañadas y más sueños transformados en realidad.