Jujuy Básquet perdió en tiempo suplementario

En un partido de alto voltaje que requirió tiempo extra para definirse, Jujuy Básquet no pudo cerrar su visita a La Rioja con victoria y cayó ante Fusión Riojana por 103-94, en un encuentro donde el conjunto visitante mostró fortalezas pero no logró sostener la ventaja en los minutos decisivos.

El partido, que era el inicio de la gira jujeña por la provincia, se definió en un suplementario donde el local impuso su jerarquía con un parcial contundente de 11-2. Hasta ese momento, Jujuy Básquet había librado una batalla pareja, llegando a dominar por hasta ocho puntos en el último cuarto gracias a una efectiva ofensiva en el perímetro.

Fusión Riojana arrancó fuerte, pero Jujuy Básquet se acomodó en el segundo cuarto. Con Ramiro Stehli como referente ofensivo (finalizó con 20 puntos) y aportes clave desde la línea de triples, el equipo visitante no solo empató las acciones sino que se fue al descanso largo con una leve ventaja, demostrando una sólida estructura en ataque.

El tercer cuarto fue de ida y vuelta, con Jujuy manteniendo su juego ordenado contra las respuestas del banco local. La gran prueba llegó en el cuarto período, cuando el conjunto dirigido por Mario Vildoza logró sacar una ventaja de ocho puntos, apuntando a un triunfo clave en su gira.

Sin embargo, la intensa presión defensiva riojana en los minutos finales forzó errores y permitió la remontada. Jujuy Básquet vio esfumarse su ventaja y, tras empujar el partido al suplementario, su ofensiva perdió fluidez, anotando solo dos puntos en los cinco minutos adicionales, lo que selló finalmente su destino.

Más allá de la derrota, el equipo mostró elementos positivos en largos tramos del juego. Jujuy Básquet no tendrá mucho tiempo para el análisis, ya que debe enfocarse de inmediato en su próximo compromiso: este martes continuará su gira riojana enfrentando a Amancay, en busca de su primera victoria en esta salida.