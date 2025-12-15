El Movimiento Derecho al Futuro se lanza hoy en Jujuy

Con la presencia de Estela Díaz, ministra del gobierno de Axel Kicillof junto al secretario General de la CTA de los Trabajadores, Santiago Hamud, hoy a las 10 en Las Heras 970 de esta ciudad se inaugurará la sede del Movimiento Derecho al Futuro; y desde las 15 en Humahuaca 270 (barrio Luján), será el acto de lanzamiento del movimiento en la provincia, con participación de militantes, referentes sociales y dirigentes políticos.

Díaz, ministra de las Mujeres, Políticas de género y Diversidad sexual del gobierno bonaerense de Kicillof llega hoy a Jujuy invitada por el gremialista Hamud para dar continuidad en esta provincia y en el NOA, la imparable expansión territorial del MDF, espacio político que lidera el gobernador cada vez más en diferentes provincias del país.

Durante su estadía en la provincia, Díaz encabezará dos actividades centrales, la primera tendrá lugar a las 10 en calle Las Heras 970 de esta ciudad, donde se producirá la habilitación oficial de la sede del Movimiento Derecho al Futuro. Más tarde desde las 15, en calle Humahuaca al 270, se realizará el acto de lanzamiento del movimiento en la provincia, con presencia de militantes, referentes sociales y dirigentes políticos.

La visita de la funcionaria busca consolidar la presencia política de Kicillof en Jujuy y fortalecer la construcción del Movimiento Derecho al Futuro a nivel nacional. La organización de estas actividades es impulsada por Hamud, secretario General de la CTA, quien tras una serie de reuniones y gestiones, logró articular y afianzar la estructura del espacio en el territorio jujeño.

Según trascendió de diversas fuentes, más allá de las actividades públicas, Díaz mantendrá una agenda paralela de reuniones con dirigentes de distintos sectores políticos, sociales y sindicales que manifestaron interés en sumarse al Movimiento Derecho al Futuro, en lo que se interpreta como un paso clave en la ampliación de este espacio en el norte del país.

La jornada de hoy se perfila en consecuencia como un hecho político relevante para el escenario provincial, con la presencia de una de las principales referentes del gobierno bonaerense y el lanzamiento formal de una nueva expresión política alineada con el proyecto del gobernador Kicillof que va adquiriendo envergadura por la adhesión inmediata de dirigentes y argentinos.