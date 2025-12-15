Son cuatro los demorados por el asesinato del joven en Alto Comedero

Cuatro menores de edad –una mujer y tres varones– fueron demorados por su presunta participación en el asesinato de un joven de 15 años, ocurrido en la madrugada del sábado en el barrio Tupac Amaru de Alto Comedero, San Salvador de Jujuy.

Según informaron fuentes policiales este lunes, la víctima falleció tras recibir heridas de arma blanca durante una pelea entre grupos de jóvenes en la calle Pozo Cavado, cerca de la avenida Intersindical.

En paralelo, otro adolescente fue trasladado con lesiones graves al Hospital Materno Infantil, donde permanece internado bajo observación, aunque su estado ya no reviste peligro.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar los detalles del enfrentamiento y el grado de responsabilidad de cada uno de los detenidos.

La hermana del joven asesinado pide justicia

Esta mañana, la hermana y la tía de Juan Segovia, el joven asesinado el sábado en Alto Comedero, estuvieron en el hospital San Roque visitando a la madre de Juan, que está internada desde hace un mes y no se enteró todavia de la muerte de su hijo.

Al respecto; Belén, expresó entre lágrimas: "Solo pido justicia porque a mi hermano no lo deberían haber matado, si tenemos guerras entre barrios pero no se merecía terminar así".

La tía del joven ultimado dijo:"ahora nos encontramos acá acompañando a mi sobrina porque el padre está haciendo los trámites de la sala velatoria, mi hermana se encuentra hace más de un mes internada en el Pablo Soria en terapia y esta semana la pasaron para acá porque está un poco mejor, y bueno vinimos a darle la noticia y hablar con los médicos para ver si se le puede contar lo que pasó".

Para finalizar la hermana volvió a hacer un reclamo de justicia por la muerte de Juan.