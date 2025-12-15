“Los Pozos del Diablo”, filmada en Jujuy, avanza en el circuito internacional

“Los Pozos del Diablo”, coproducción entre Chile y Argentina filmada íntegramente en la Quebrada de Humahuaca, avanza en el circuito internacional tras obtener reconocimientos en Ibermedia y Ventana Sur. La película, producida por Gastón Chedufau y dirigida por el cineasta chileno Jairo Boisier, fue rodada en distintas locaciones de Jujuy y se inscribe en un proceso que reafirma el crecimiento del sector audiovisual local y el posicionamiento de la provincia como un espacio elegido para el desarrollo de producciones cinematográficas.

Dirigida por el cineasta chileno Jairo Boisier y producida por Gastón Chedufau, la obra finalizó su rodaje tras un mes de intenso trabajo en distintos puntos de la Quebrada, con base en Maimará y locaciones que se extendieron desde Volcán hasta Juella, además de una jornada final en Monterrico. La película fue la segunda producción beneficiada por el programa Cash Rebate de la provincia, una herramienta clave para atraer rodajes nacionales e internacionales, fortalecer el entramado productivo y generar impacto económico y cultural en el territorio.



En diálogo con el ciclo online “El Matutino”, Chedufau destacó la importancia de este proceso y el momento que atraviesa la producción: “La película está terminando un ciclo muy lindo, con premios y validaciones que confirman el camino que hicimos”. En ese sentido, subrayó que “Los Pozos del Diablo” recibió recientemente un premio de coproducción de Ibermedia, uno de los fondos más importantes a nivel iberoamericano, y obtuvo tres premios en Ventana Sur, dentro del segmento Primer Corte, destinados a servicios de postproducción como corrección de color y mezcla de sonido.

Desde el punto de vista narrativo, la película se inscribe en el código del neo western, un lenguaje cinematográfico clásico resignificado para abordar problemáticas contemporáneas. “Cuenta la historia de Judith, una adolescente que hereda de su madre el don de la radiestesia, la capacidad de encontrar agua bajo tierra”, explicó el productor. La joven vive en un pueblo atravesado por la sequía y, junto a su padre, desarrolla un emprendimiento vinculado al negocio del agua. A medida que avanza la trama, se ve envuelta en una red de intereses y situaciones oscuras que ponen en tensión los vínculos familiares y comunitarios.

En ese marco, Chedufau remarcó que la película busca interpelar al espectador desde un tema de enorme actualidad: “Hablamos de la sequía, que es una de las caras más hostiles del cambio climático, y lo hacemos desde un código cinematográfico bastante universal”. La elección de Jujuy no fue casual. Los paisajes de la Quebrada de Humahuaca no solo aportan una potencia visual singular, sino que dialogan directamente con el clima, la aridez y la atmósfera que la historia requiere.El rodaje se desarrolló entre el 28 de abril y el 21 de mayo, un período cuidadosamente elegido. “Filmamos en otoño porque necesitábamos ese look de sequía; en invierno los días son muy cortos y el frío se vuelve más complejo para trabajar”, detalló Chedufau. Durante esas semanas participaron alrededor de 50 personas, entre técnicos y actores de Jujuy, Chile y Salta, conformando un equipo binacional que combinó experiencia internacional con talento local.Si bien el elenco protagónico es chileno, la producción contó con una fuerte participación jujeña detrás de cámara. “Todo nuestro equipo técnico y de producción fue puro talento de Jujuy”, afirmó el productor, quien valoró especialmente el nivel profesional alcanzado por los trabajadores del sector. La protagonista, interpretada por Helen Mrugalski, es una joven actriz chilena en pleno ascenso, con reconocimiento reciente en distintos certámenes, lo que suma proyección a la película.

Respecto a la experiencia del equipo extranjero en la provincia, Chedufau señaló que fue altamente positiva. “Todos vinieron por primera vez y quedaron fascinados con Jujuy, con la gente y con la manera en la que trabajamos acá”. Incluso, durante los días libres, pudieron recorrer la Quebrada y conocer sus paisajes, fortaleciendo el vínculo entre el territorio y la producción.En cuanto a los próximos pasos, el productor aclaró que aún resta completar la etapa de postproducción. “Recién ahora tenemos un corte final; los premios que recibimos son claves para terminar la película en las mejores condiciones”, explicó. Si bien todavía no hay fechas confirmadas de estreno, adelantó que el año próximo será decisivo para definir su recorrido por festivales y plataformas, con la expectativa de presentarla en el Festival Internacional de Cine de las Alturas, en Jujuy.Más allá de “Los Pozos del Diablo”, Chedufau puso en valor el momento que atraviesa la provincia como polo audiovisual. “Jujuy se viene consolidando como un ecosistema óptimo para producir cine, publicidades, videoclips y series”, sostuvo, y destacó la formación de recursos humanos, el acompañamiento institucional y las herramientas de fomento. No obstante, señaló un desafío clave a futuro: “La conectividad aérea internacional es fundamental; necesitamos más vuelos directos con la región para facilitar la llegada de producciones”.Con una historia potente, un fuerte anclaje territorial y un recorrido internacional en marcha, “Los Pozos del Diablo” se erige como una muestra concreta de cómo el cine puede nacer desde el norte argentino, dialogar con problemáticas globales y proyectarse al mundo, llevando consigo el paisaje, el talento y la identidad jujeña.