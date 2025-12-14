Balotaje en Chile: José kast se impone con casi 20 puntos

Chile celebró este domingo un balotaje que enfrentó a dos proyectos políticos completamente opuestos: la oficialista Jeannette Jara por el Partido Comunista y José Antonio Kast por el Partido Republicano. Ambos buscan suceder a Gabriel Boric, quien concluirá su mandato el 11 de marzo de 2026.

Más de 15,7 millones de votantes estuvieron llamados a decidir quién sucederá al actual mandatario, en una jornada que transcurrió con normalidad, de acuerdo a lo destacado por las autoridades electorales.

Según indican fuentes oficiales, con el 25,37% de las mesas escrutadas, el candidato presidencial de la derecha, José Antonio Kast, alcanza el 59,83% de los votos, mientras la abanderada de la izquierda, Jeannette Jara, alcanza las 40,17%