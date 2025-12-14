Los controladores aéreos anuncian medidas de fuerza

El gremio de controladores aéreos anunció un cronograma de paros que afectarán tanto a vuelos nacionales como internacionales durante las próximas semanas.

Las medidas de fuerza se dan luego del fracaso de las negociaciones con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA).

La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa) ya había realizado en noviembre una serie de interrupciones en la operación que impactaron sobre la aviación de carga, alegando el incumplimiento de acuerdos firmados por parte de la compañía. Aseguran que no hubo respuesta a los reclamos, por lo que decidieron profundizar el plan de acción sindical.

Entre las demandas centrales del gremio se encuentra la reincorporación de trabajadores despedidos sin causa en aeropuertos con emergencia dotacional, además de ítems como revisión del monto por refrigerio, revisión de trayectoria, respuesta a más de 60 reclamos operativos y reapertura de paritaria.

El cronograma de paros definido por el sindicato quedó de la siguiente manera:

Miércoles 17 de diciembre de 8 a 11 horas: afectación de los despegues de vuelos con destino nacional

Jueves 18 de diciembre de 16 a 19 horas: afectación de los despegues de vuelos con destino nacional

Martes 23 de diciembre de 19 a 23 horas: afectación de los despegues de vuelos con destino nacional

Sábado 27 de diciembre de 14 a 17 horas: afectación de vuelos con destino internacional en todos los aeropuertos del país

Lunes 29 de diciembre de 8 a 11 horas: afectación a toda la aviación en todos los aeropuertos del país.

El inminente inicio de las fiestas de fin de año complica el panorama, ya que este período corresponde a uno de los momentos de mayor tráfico aéreo en el país. Las restricciones pueden provocar dificultades logísticas tanto para los pasajeros como para las aerolíneas y los operadores aeroportuarios.