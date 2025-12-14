Buscan a Enzo Benjamín Pizarro

El Comité Interinstitucional de Actuación en Casos de Desaparición de Mujeres, Niñas y Personas de la Diversidad (CINDAC), informa que se busca a Enzo Benjamín Francisco Pizarro de 15 años.

Con domicilio en Palpalá, se ausenta de su hogar desde el viernes 12 de diciembre, la familia realizó la denuncia hoy.

El joven responde a las siguientes características físicas: de contextura física delgada, de tez trigueña, cabello corto negro rapado a los costados, ojos color negro, tatuaje de hoja de marihuana al costado del cuello.

Al momento de su desaparición vestía: campera color negro, chaleco color negro, pantalones cortos de jeans con roturas y zapatillas blanca con negro

Quienes puedan aportar información que permita dar con su paradero, comunicarse a la línea 911/388-6860239/3886828607 o dirigirse a la unidad policial más cercana.