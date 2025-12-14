El Gobierno condenó el ataque terrorista contra la comunidad judía en Sídney

El Gobierno Nacional condenó este domingo "el ataque terrorista" que dejó varios muertos y numerosos heridos en Sídney, Australia, cuando se celebraba la festividad de Janucá.

"La República Argentina condena enérgicamente el ataque terrorista perpetrado en el día de hoy en Sídney, Australia, que provocó víctimas fatales y numerosos heridos, en un acto de violencia dirigido contra civiles inocentes, en particular contra familias judías que se encontraban reunidas para celebrar la festividad de Janucá", indicó la Cancillería.

Asimismo, remarcó: "El Gobierno argentino expresa sus condolencias a los familiares de las víctimas y manifiesta su solidaridad con el pueblo de Australia, en particular con la comunidad judía, blanco de este atentado motivado por el odio y la intolerancia".

"La Argentina reafirma que el antisemitismo constituye una amenaza grave contra la convivencia democrática y los valores fundamentales y reitera su condena absoluta a toda forma de terrorismo y extremismo violento, cualquiera sea su motivación o lugar de ocurrencia", precisó el comunicado.

Por último, indicó que el país "renueva su compromiso con la protección de las comunidades religiosas y su libertad de credo, así como con la cooperación internacional para prevenir, combatir y erradicar el terrorismo en todas sus manifestaciones".