Se cumplen 34 años del histórico concierto de Soda Stereo en la 9 de julio

El 14 de diciembre de 1991 fue una fecha clave en la rica historia de Soda Stereo, ese día se produjo el recital de la Avenida 9 de Julio, en Buenos Aires que reunió entre 250 mil y 300 mil personas.

A fines de los ‘80, el grupo era un referente del rock en castellano gracias a sus exitosos discos. La sodamanía estaba presente en toda Latinoamérica.

A lo largo de 1990 y 1991, el trío recorrió varios países y el interior de la Argentina con los temas de Canción Animal, un disco que mostró su costado más crudo y directo. La “Gira animal”, con una impactante puesta en escena, fue todo un éxito.

El show se dio en el marco del ciclo de recitales gratuitos realizados por la Municipalidad de Buenos Aires llamados Mi Buenos Aires Querido II, que además fue televisado en directo.

Esa no fue la primera vez que la banda se presentó en un show sobre las calles de la ciudad. Tres años antes, Soda se presentó en un festival que celebraba otro aniversario de la democracia y que tuvo lugar en el cruce entre la Av. 9 de Julio y la Av. del Libertador.

Pero volviendo a aquella noche de diciembre en 1991, el grupo tocó un total de 23 canciones entre las que se destacaron “De música ligera”, “Cuando pase el temblor”, “Canción animal” y “En la ciudad de la furia”. Tras ese hito, fue difícil para la banda retomar y encarar nuevos proyectos. “La cantidad de personas fue increíble. Juro que una situación así me desborda y me supera totalmente. Por eso grité: “¡Socorro! ¡Los amo!”. Creo que fue una cosa tremenda y me resulta muy difícil describirla”, dijo Gustavo Cerati en una entrevista.

“Fue algo inesperado. Nosotros veníamos de tocar muchísimo. La banda seguía con esa cosa de mayor convocatoria y sentíamos realmente lo que pasaba con Soda. Pero esto sobrepasó cualquier expectativa. Cuando llegué a la 9 de Julio le pregunté a la producción cuánta gente había. Me respondieron 250 mil personas y seguían llegando. Terminaron cerca de 350 mil”, recordó Charly Alberti en una entrevista con La Viola, a metros del lugar en donde se armó el escenario.

La gente bailó enloquecida cada tema y los músicos fueron captados por una sensación de haber llegado a lo máximo, de que ya no quedaba nada por conquistar. "Aquello de la 9 de Julio fue una energía muy fuerte", suele recordar Zeta Bosio, "y gracias a Dios nos pasó en nuestra ciudad. Creo que fue una suma de factores lo que nos llevó a sentir que ya no quedaba nada por conquistar..."

La magnitud del evento hizo que la banda debiera tomarse una breve pausa, "Es muy difícil encontrar objetivos claros después de semejante recepción. Estar parado ante tanta gente que corea tu nombre es una experiencia muy fuerte. Ahora hay que empezar de nuevo desde abajo" explicaba Cerati por aquel entonces. Luego de este hecho trascendental la banda volvería con "Dynamo", su sexto disco.