19°
14 de Diciembre,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

LA LIGA ARGENTINA
Cieneguillas
pedestrismo
CDI “Mary Ferrín”
Derechos Humanos
Maimara
Ballet Salta
salud
Redes Sociales
voley
LA LIGA ARGENTINA
Cieneguillas
pedestrismo
CDI “Mary Ferrín”
Derechos Humanos
Maimara
Ballet Salta
salud
Redes Sociales
voley

DÓLAR OFICIAL

$1465.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1445.00

3884873397
PUBLICIDAD
Municipios

Operativo de Zoonosis

Continúa desde mañana en el barrio Alto Comedero.

Domingo, 14 de diciembre de 2025 00:00
IMAGEN ILUSTRATIVA.

La Dirección de Zoonosis de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy informó el cronograma de actividades previsto para la próxima semana, que incluye jornadas de vacunación, registro y castraciones en diferentes sectores de la ciudad, con el objetivo de promover la tenencia responsable y el cuidado de la salud pública.

Mañana se realizará vacunación y registro de animales en el espacio verde ubicado en avenida Tte. Farías y De la Colina, en el sector de 281 Viviendas de Alto Comedero, en el horario de 15 a 18.

El martes 16, el quirófano móvil estará presente desde las 14 en avenida Bolivia y Tuyutí, en el CAM del barrio Huaico. El miércoles 17 por la mañana, a partir de las 8, el quirófano móvil atenderá en avenida Éxodo Nº 239, frente a la distribuidora Nahir, en el barrio Luján. Por la tarde, desde las 14, el operativo continuará en manzana PA8, lote 12, del barrio La Loma.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD