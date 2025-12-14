Operativo de Zoonosis

La Dirección de Zoonosis de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy informó el cronograma de actividades previsto para la próxima semana, que incluye jornadas de vacunación, registro y castraciones en diferentes sectores de la ciudad, con el objetivo de promover la tenencia responsable y el cuidado de la salud pública.

Mañana se realizará vacunación y registro de animales en el espacio verde ubicado en avenida Tte. Farías y De la Colina, en el sector de 281 Viviendas de Alto Comedero, en el horario de 15 a 18.

El martes 16, el quirófano móvil estará presente desde las 14 en avenida Bolivia y Tuyutí, en el CAM del barrio Huaico. El miércoles 17 por la mañana, a partir de las 8, el quirófano móvil atenderá en avenida Éxodo Nº 239, frente a la distribuidora Nahir, en el barrio Luján. Por la tarde, desde las 14, el operativo continuará en manzana PA8, lote 12, del barrio La Loma.