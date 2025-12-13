La UCR definió a sus nuevas autoridades: Leonel Chiarella es el nuevo presidente del partido

El Plenario de Delegados de la Unión Cívica Radical (UCR) eligió este jueves a Leonel Chiarella como nuevo presidente del Comité Nacional, con 81 votos a favor, tras un acuerdo político entre los gobernadores que integran Provincias Unidas. El actual intendente de Venado Tuerto sucederá en el cargo a Martín Lousteau y se convertirá así en el titular más joven de los 134 años de historia del radicalismo.

Con esta designación, Chiarella rompe un récord histórico dentro del partido centenario. Hasta ahora, el presidente más joven había sido el cordobés Gabriel Oddone, quien asumió con 41 años en 1942 tras la muerte de Marcelo T. de Alvear, mientras que Hipólito Yrigoyen había llegado a la conducción nacional del radicalismo a los 45 años, en 1897.

Chiarella estará acompañado por una mesa de conducción integrada por referentes de distintas provincias. Piera Fernández, ex presidenta de la Federación Universitaria Argentina (FUA), asumirá como secretaria general, mientras que Inés Brizuela y Doria (La Rioja) ocupará la vicepresidencia primera, Javier Bee Sellares (Córdoba) la vicepresidencia segunda y María Inés Zigarán (Jujuy) la vicepresidencia tercera.

Además, el Comité contará con Daniel Kroneberger (La Pampa), Gabriela Valenzuela (Corrientes), Marcos Ressico (Chaco), Danya Tavela (Buenos Aires), Ramón Mestre (Córdoba), Agustina Madariaga (Río Negro) y Daniel Angelici (CABA) como secretarios.

Del total de 106 integrantes que conforman el Plenario de Delegados, asistieron cerca de 90 representantes provinciales, junto a delegados de la Juventud Radical, Franja Morada, el Foro de Intendentes, la Organización de Trabajadores Radicales y UCR Diversidad, lo que le dio un fuerte respaldo político al proceso de elección.

El acto contó con la presencia de los gobernadores Gerardo Morales (Jujuy), Gustavo y Juan Pablo Valdés (Corrientes) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe), quien fue el encargado de proponer formalmente a Chiarella como sucesor de Lousteau. Sobre el cierre, también participó Alfredo Cornejo, referente del sector crítico de la estrategia impulsada por Provincias Unidas. Antes de la votación, todos mantuvieron una reunión para intercambiar posiciones sobre el futuro del partido.